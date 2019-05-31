Трагедия под Тернополем: названы фамилии погибших работников "Укрэнерго"

В сети опубликовали имена четверых сотрудников государственного предприятия "Укрэнерго", которые погибли 30 мая в результате страшного ДТП в Тернопольской области.
Данные о погибших опубликовали на странице предприятия в Facebook.
"Богдан Михайлович Брилинский, старший мастер бригады по ремонту воздушных линий Тернопольского участка;
Игорь Олегович Стукало, электромонтер по ремонту воздушных линий Тернопольского участка;
Владимир Васильевич Дударь, электромонтер по ремонту воздушных линий Тернопольского участка;
Виталий Александрович Мацюк, электромонтер по ремонту воздушных линий Тернопольского участка", - говорится в сообщении.
Предприятие также выразило соболезнования родным и близким погибших.
Ранее "Апостроф" сообщал, что 30 мая в Одесской области произошла авария с четырьмя погибшими.