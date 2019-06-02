Офицер ВСУ заявил об опасной тенденции среди фанатов "русского мира" в Украине

В социальной сети "ВКонтакте" начали активно развиваться пророссийские паблики, созданные в Запорожской, Харьковской, Херсонской и Одесской областях.

Об этом на странице в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Сейчас очень активно в сетях ВК начали развиваться пророссийские сообщества Запорожской, Херсонской, Харьковской и Одесской областей. И это не может меня не волновать, так как и должно волновать правоохранительные органы. Понимаю что ВК под запретом, но все это обычный фарс", - пишет он.

Также офицер опубликовал скрин одного из таких сообществ.

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