Под Николаевом произошло смертельное ДТП с полицейским: фото с места аварии

В воскресенье, 2 июня, в Николаевской области в результате столкновения двух авто погибли два человека, один из которых сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

ДТП произошло около 12:00 на расстоянии 5 км от пгт Кривое Озеро в сторону Первомайска. Там столкнулись машины марки ВАЗ-2107 и Renault Logan.

Вследствие аварии на месте от полученных травм скончался 27-летний сотрудник Кривоозерского отделения полиции. Во время ДТП он находился вне службы (второй день в отпуске) и ехал в авто ВАЗ.

Также от полученных телесных повреждений скончался в больнице 34-летний водитель Renault. Его 33-летняя жена, которая также была в салоне авто, госпитализирована - ей сейчас предоставляется неотложная медицинская помощь.

Событие квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Полицейские устанавливают причины, детали и виновника аварии.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве на улице Соломенской произошло ДТП с участием военных и автомобиля полиции.