В Италии огромный лайнер протаранил корабль с 130 людьми: видео с места ЧП

На канале Джудекка в Венеции столкнулись круизный лайнер и туристический теплоход, в результате чего травмы получили четыре человека.

Как сообщает местная пресса, двое пострадавших госпитализированы, еще двое получили легки ранения.

Инцидент произошел утром 2 июня. По предварительной информации лайнер протаранил теплоход, когда он был пришвартован к пирсу. Скорее всего, капитан лайнера не справился с управлением. На борту теплохода находилось не менее 130 человек.

Также известно, что в результате происшествия несколько человек оказались в воде.

Полиция начала расследование столкновения кораблей."Апостроф" сообщал, что в немецком городе Бремерхафен российский парусник умудрился разбить микроавтобус, который стоял припаркованный на набережной.