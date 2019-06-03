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​Зеленский официально назвал имя своего пресс-секретаря

понедельник, 03 июня 2019, 14:12
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Глава государства Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель пресс-секретарем.

Соответствующий указ от 3 июня опубликован на сайте Президента Украины.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну Пресс-секретарем Президента Украины", - говорится в указе №350/2019.

Напомним, Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, высшее образование по журналистике получила в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

Мендель рассказывала, что переломным моментом в ее карьере в 2016 году стала поездка на тренинг для журналистов в Йельский университет, США. Там она получила важные связи и поняла, как работать с международными ньюзрум. За год до этого, в 2015 году по программе Международного института прессы она и еще девять журналистов из разных стран побывали в редакциях главных американских медиа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

В 2016 году Мендель попала в скандал о сексуальных домогательствах. Если промониторить Facebook-страницу журналистки, то в ее друзьях можно найти коллег из разных изданий и телеканалов, политики и общественные активисты и даже заместителя главы Администрации президента Юрия Костюка.

Как сообщал "Апостроф", Зеленский назначил второго президента Украины Леонида Кучму представителем президента в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске.

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