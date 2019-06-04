Появилась первая реакция Авакова на убийство Кирилла Тлявова

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков впервые прокомментировал гибель 5-летнего мальчика, которого ранили полицейские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел в Facebook.

В ходе встречи с родственниками погибшего Кирилла Тлявова министр заявил, что будет внимательно следить за ходом расследования и тесно контактировать с ГБР и прокуратурой.

"Я вам обещаю, что мы будем внимательно следить за ходом расследования и тесно коммуницировать с ГБР и прокуратурой. Я надеюсь, что суд назначит адекватное наказание", - подчеркнул Арсен Аваков.

Также глава МВД пообещал организовать психологическую помощь родителям и старшему брату погибшего Денису.