Резонансное ДТП в Харькове: суд сделал заявление по жалобам Зайцевой и Дронова

Харьковский апелляционный суд открыл новое производство на основании апелляционной жалобы адвоката фигуранта скандального ДТП в Харькове Геннадия Дронова, Сергея Перепелицы.

Об этом сообщается на официальной странице суда в Facebook.

В частности, в производстве апелляционного суда находятся как жалобы стороны защиты второй фигурантки ДТП Елены Зайцевой (ее личная и ее адвоката), так и стороны защиты Дронова.

Отметим, что апелляционный суд не сразу принял жалобу защитника Дронова, поскольку посчитал, что жалоба не соответствует требованиям УПК.

На данный момент все жалобы находятся в производстве. Первое судебное заседание в апелляции назначено на 14 августа.

Как сообщал "Апостроф", харьковская прокуратура возобновила расследование дела в отношении экспертов, которые исследовали обстоятельства резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове.