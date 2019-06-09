Грозы, град и шквальный ветер: украинцев предупредили о непогоде

9 июня на большей части Украины ожидаются грозы, а местами град и шквалы ветра 15-20 м / с.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины, на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) ожидается подъем уровней воды.

"По данным Укргидрометцентра, 9 июня на большей части территории страны грозы, на Правобережье местами град, местами порывы ветра и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Спасатели также предупредили о подъеме уровня воды на реках. Кроме того, местами возможен выход воды на заводь и формирование значительного местного стока.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 9 июня в Украине ожидаются грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.