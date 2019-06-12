Полиция выяснила имя человека, который стрелял в журналиста в харьковском ТЦ "Барабашово"

В Харькове полиция установила личность мужчины, который 7 июня на территории ТЦ "Барабашово" преследовал и стрелял в сторону оператора Вадима Макарюка, им оказался Сергей Козлюк – сторонник "Национального корпуса".

Об этом сообщает Depo.Харьков.

С Козлюком проводятся следственные действия, уже проведены обыски. В Киевском райсуде Харькова состоится заседание по избранию ему меры пресечения.

Ему объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171, ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Прессе стало известно, что Козлюк ранее подозревался в разбойном нападении во время хозяйственного конфликта в Золочевском районе. В сентябре 2015 году он руководил группой бойцов общественной организации "Восточный корпус" в конфликте на поле подсолнечника в селе Уды. Они выступили в поддержку одной из сторон конфликта (поле принадлежало одному хозяйству, но было засеяно другим), участники противостояния заявили о пропаже денег и мобильных телефонов.

7 июня на ТЦ "Барабашово" произошел конфликт по поводу магазина, который находится в аренде у участника АТО. На стороне бывшего арендатора выступили представители "Национального корпуса", спровоцировав конфликт с применением тупых и колющих предметов. Во время конфликта избили журналиста-оператора Вадима Макарюка. Следственные действия ведутся по ч. 2 ст. 171 (препятствование журналистской деятельности), ст. 345-2 (насилие в отношении журналиста), ч. 2 ст. 187 (разбой) УК Украины. Вечером 11 июня одному из участников конфликта объявили о подозрении.