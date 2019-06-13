Погибла, как герой: фото и подробности о медсестре одесской психбольницы, спасшей более 50 человек

В сети рассказали о погибшей медсестре Юлии Никитиной, которая спасла 52 человека во время пожара в психиатрической больнице в Одессе.

О ней в Facebook написала Катерина Ножевникова.

"Юля вытащила на одеялах и простынях 52 человека из отделения. На себе, в буквальном смысле слова. Много видела в ленте о том, "кто виноват", "посадить всех", "ога не дали денег" и буквально пару постов о самой Юле. Вот так живет человек, тихо живет и делает незамысловатую и кажется не важную работу. А потом оказывается, что вся ее жизнь это был путь к подвигу", - написала она.

В сети также вспомнили о погибшей медсестре.

"Она была очень светлый и добрый человек. Раньше работала в детской областной. А потом перешла в это отделение: 'Мне их так жаль, кто им ещё поможет", - рассказали в сети.

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