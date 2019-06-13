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Ветеран АТО рассказал о панике среди боевиков после прорыва ВСУ

четверг, 13 июня 2019, 17:27
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Прорыв Вооруженных сил Украины в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе стал поводом для паники среди российских оккупантов.

Об этом в комментарии "Обозревателю" заявил ветеран АТО и волонтер Мирослав Гай.

"Они паникуют. Достаточно почитать форумы, обращения разного казачества. Эта паника доходит и до РФ. Посмотрите на заявления Гиркина и других людей, которые принимали участие в оккупации Украины. Конечно, они паникуют. Они понимают, что Украина наращивает свои возможности", — считает волонтер.

При этом Гай добавил, что Украина не нарушает Минские договоренности.

"Мы просто занимаем удобные позиции в соответствии с оперативной обстановкой, которая постоянно меняется. Мы показываем, что здесь довольно все мирно происходит. Нет жертв среди мирного населения. С нашей стороны не используется оружие, запрещенное Минскими договоренностями. Поэтому все, слава Богу, нормально", - завершил ветеран.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, как закрепились украинские военнослужащие на новых позициях в Марьинке, которые удалось успешно занять в среду, 12 июня.

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