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Против Украины возобновили иск на сотни миллионов долларов: что известно

пятница, 14 июня 2019, 22:32
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Компания Gilward Investments B. V., (Нидреланды), которая была крупнейшим акционером авиакомпании "АэроСвит", возобновила иск против Украины на сумму более 695 миллионов долларов.

Информация об этом представлена в проспекте эмиссии еврооблигаций Украины.

Нидерландцы инициировали инвестиционный спор против Украины в июле 2015 года в секретариате Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС). Тогда в компании заявили, что Украина нарушила определенные обязательства по двустороннему инвестиционному договору с Нидерландами от 14 июля 1994 года.

Слушания должны были пройти в феврале 2019 года, но так как истец не внес дополнительную предоплату, в деле был объявлен "технический дефолт".

3 июня 2019 компания из Нидерландов сделала необходимый платеж.

Напомним, что "Аэросвит" прекратила свою деятельность в 2014 году.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ряд компаний решил судиться с "Аэросвитом" вслед за Коломойским.

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