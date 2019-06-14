В Украине задержали главаря ДНР, входившего в "Партию регионов": фото

В Украине задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии "ДНР" Романа Лягина.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook прокурор Юрий Луценко.

Известно, что задержанный Роман Лягин в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый референдум "ДНР". На данный момент ему инкриминируется государственная измена.

Отметим, что в марте 2007 года Роман Лягин предложил переименовать Партию регионов в "Партию юго-восточных регионов". При этом он открыто призывал к присоединению восточных регионов в России и уничтожение Украины. В следующем году он объявил, что намерен баллотироваться на пост мэра Киева и планировал разрушить Крещатик после своего избрания.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видеопризнание пойманного боевика "ДНР".