Потери ВСУ в мае: в Минобороны озвучили удручающие цифры

Стало известно о потерях украинских военнослужащих в мае на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Так, в мае в зоне военного конфликта на Донбассе погибли 8 украинских военных, 42 - ранены и травмированы, 19 получили боевые травмы.

В сообщении не уточняется, идет ли речь об общем количестве погибших, в т.ч. с учетом умерших позже от ранений, или только о погибших непосредственно на поле боя или сразу после обстрелов.

Также не уточняется, идет ли речь о потерях всех украинских силовых структур или только Вооруженных сил.

Отметим, что по оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года, в результате российской агрессии на востоке Украины с апреля 2014 года погибли от 12 800 до 13 тысяч человек, из них 3320 гражданских, 4 тыс. украинских бойцов и 5500 представителей российских гибридных вооруженных формирований.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевики придумывают новые фейки, запугивая жителей Донбасса.