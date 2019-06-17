В Киеве произошел сильный пожар в жилой высотке: фото и видео с места ЧП

В ночь на понедельник, 17 июня в Киеве по адресу проспект Лесной, 41 произошел пожар, в результате которого загорелась трехкомнатная квартира в 16-этажном доме.

Об этом сообщает Информатор.

Когда прибыли спасатели, то огонь уже охватил одну из комнат квартиры на третьем этаже. Пожарные тут же начали гасить пожар. Уже в 01:40 пожар удалось полностью ликвидировать.

Жильцы квартиры и соседи смогли самостоятельно выйти на улицу. Стоит отметить, что из-за задымленности спасателям пришлось эвакуировать 12 человек, которые проживают на вышестоящих этажах.

К счастью, обошлось без пострадавших. Причины возгорания будут выясняться.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве два страшных пожара охватили квартиры в высотках.