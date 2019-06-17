В США произошла стрельба на выпускном: появились первые данные о жертвах и пострадавших

На выпускном в США (Филадельфия) произошло стрельба, в результате чего один человек погиб и еще семь пострадали.

Об этом сообщает NBC.

По данным издания, инцидент произошел на вечеринке, где собралось около 60 человек.

Отмечается, что среди пострадавших четыре подростка. По словам правоохранителей, четыре несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет получили огнестрельные ранения, что не представляют угрозы для жизни. В основном стреляли в ноги.

На данный момент полиция ищет подозреваемого.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США уволенный работник устроил смертельную бойню, в результате чего погибли пять человек.

Кроме того, 5 января в США неизвестный открыл стрельбу в боулинг-клубе города Торранс в штате Калифорния.