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Молодые путинские моряки выдали свое участие в захвате Крыма: опубликованы фото

вторник, 18 июня 2019, 11:17
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Журналисты разведывательного сообщества InformNapalm раскрыли имена четырех российских моряков, награжденных за аннексию Крыма, которые сами себя выдали в социальных сетях.

Об этом говорится на сайте InformNapalm.

Так, в профиле моряка с малого противолодочного корабля (МПК) "Поворино" Айнура Салахова (дата рождения - 25.06.1992 г., г. Набережные Челны, РФ; образование - Камский государственный автомеханический техникум) нашли фотографию, на которой он с стоит со сослуживцами, и у всех с медалями за оккупацию Крыма.

"Вижу медаль дали за возвращение Крыма", - написал в комментариях под фотографией один из друзей Айнура Салахова. "Так, как-никак участники событий", - ответил сам Салахов.

Журналисты установили имена всех военных, зафиксированных на этой фотографии - слева направо: Ильназ Гильфанов, Айнур Салахов, Адель Сибгатуллин, Николай Боровик.

Ильназ Гильфанов, дата рождения - 30.03.1993 г., г. Казань. Ильназ осторожен, он явно прислушивался к наставлениям своих командиров и не публиковал доказательств участия в агрессии против Украины. Однако его сослуживцы все равно дали показания против него.

Адель Сибгатуллин, дата рождения - 30.12.1988 г., проживает в г. Казань, образование - Казанский федеральный университет.

Четвертый медалист на групповой фотографии - Николай Юрьевич Боровик. Дата рождения - 21.06.1995 г.., Указал на странице место рождения - Ростов-на-Дону. В 2013 году окончил школу в с. Лисогорка Куйбышевского района Ростовской области.

Как сообщал "Апостроф", ранее опубликованы имена 206 наемников Путина в Сирии.

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