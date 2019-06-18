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Нацбанк пожаловался на атаку хакеров: что известно

вторник, 18 июня 2019, 18:51
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Во вторник, 18 июня, на сайт Национального банка Украины была произведена DDoS атака.

Об этом администрация Нацбанка сообщила в Facebook.

Как утверждается, критически важная электронная инфраструктура НБУ не пострадала.

"Национальный банк сегодня пребывал под внешней DDoS атакой. Поэтому официальный сайт Национального банка временно работает в ограниченном режиме. Критически важная электронная инфраструктура Национального банка работает в обычном режиме. В том числе - система электронных платежей, которой пользуются банки; электронная почта и внутренняя компьютерная сеть НБУ", - сказано в сообщении.

В связи с ограниченным функционированием сайта регулятор начал публикацию официального курса гривны на странице НБУ в Facebook.

"Сейчас продолжается работа по восстановлению надлежащей работы сайта Национального банка. После его восстановления данные по расчету официального курса будут также размещены на главной странице сайта вместе с информацией об официальном курсе гривны к другим валютам", - уточнили в Нацбанке.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", хакеры атаковали страницу бывшего главы Генерального штаба Украины Виктора Муженко в социальной сети Facebook.

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