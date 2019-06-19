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Пуля попала в лоб: новые фото, видео и детали гибели Дмитрия Тымчука

среда, 19 июня 2019, 17:46
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Криминалисты на месте смерти народного депутата Дмитрия Тымчука установили, что он получил смертельное ранение в лобную часть над левым глазом.

Об этом заявил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко для представителей прессы.

"На данный момент группа еще работает. Предварительно: был один выстрел, ранение в лобную часть над левым глазом", - сказал он.

В полиции уточнили, что Тымчук был правша, поэтому, рассматривается версия о суициде.

Начальник криминальной полиции Киева Герман Приступа отметил, что в настоящее время тело покойного находится в квартире.

Соседи погибшего пока не проинформированы о происшествии.

Также стало известно, что полиция открыла уголовное производство по факту смерти народного депутата. Предварительная квалификация – "умышленное убийство", статья 115 УК Украины.

"Есть ряд рабочих версий, среди которых, возможно, несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием. Также рассматриваем версии криминального характера. Есть гражданка, которая находилась с ним в квартире и которая сейчас дает показания. Собираем показания соседей", - сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Как сообщал "Апостроф", днем 19 июня нардеп Антон Геращенко сообщил, что Дмитрий Тымчук погиб якобы в момент чистки оружия в своем доме. Его тело обнаружила супруга.

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