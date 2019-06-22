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На родине Януковича произошел мощный пожар: фото и видео

суббота, 22 июня 2019, 08:53
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21 июня в оккупированном боевиками Енакиево Донецкой области произошел масштабный пожар на центральном рынке.

Как сообщают очевидцы событий в социальных сетях, возгорание началось около 18:00.

Люди рассказали, что буквально в 50-ти метрах от места пожара находится пожарная станция, но, несмотря на это, пожарные приступили к тушению не сразу.

В результате инцидента были уничтожены вещевые ларьки. К счастью, огонь удалось локализовать до того, как он перекинулся на крупные магазины, которые находятся рядом.

Также в соцсети "ВКонтакте" жители города опубликовали фотографии и видео с места событий.

Напомним, что Енакиево является родиной бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном российскими боевиками Донецке произошел мощный пожар на неработающем заводе.

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