На родине Януковича произошел мощный пожар: фото и видео

21 июня в оккупированном боевиками Енакиево Донецкой области произошел масштабный пожар на центральном рынке.

Как сообщают очевидцы событий в социальных сетях, возгорание началось около 18:00.

Люди рассказали, что буквально в 50-ти метрах от места пожара находится пожарная станция, но, несмотря на это, пожарные приступили к тушению не сразу.

В результате инцидента были уничтожены вещевые ларьки. К счастью, огонь удалось локализовать до того, как он перекинулся на крупные магазины, которые находятся рядом.

Также в соцсети "ВКонтакте" жители города опубликовали фотографии и видео с места событий.

Напомним, что Енакиево является родиной бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном российскими боевиками Донецке произошел мощный пожар на неработающем заводе.