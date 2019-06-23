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У убитого в Москве ГРУшника нашелся украинский "боевой путь"

воскресенье, 23 июня 2019, 09:27
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Убитый в драке в Москве спецназовец ГРУ Никита Белянкин принимал участие в боях на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

"Оказывается, Белянкин принимал участие в боях на Донбассе - а конкретно в Зайцево и под Авдеевкой, на "промзоне". Очередное свидетельство, что в войне на Донбассе РФ до сих пор широко применяет "отпускников" - а проще говоря, кадровые подразделения военнослужащих, действующих под видом "ополченцев". Контактные бои в промзоне Авдеевки начались в 2016-м году, так что 24-я бригада ГРУ применялась не только в 2014-м", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе ликвидировали девушку, лечившую боевиков.

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