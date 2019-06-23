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В Харькове водитель влетел в двери здания горсовета: фото аварии

воскресенье, 23 июня 2019, 12:15
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Фото: соцсети

В воскресенье, 23 июня, в Харькове произошло жуткое ДТП, в котором автомобиль влетел в здание мэрии.

Об этом сообщила пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Харьковской области Карина Курбанова. А в сети публикуют фото с места ЧП.

Авария произошла около восьми утра. Водителя Totota госпитализировали.

На данный неизвестно, как именно произошла авария, были в машине пассажиры, в каком состоянии был водитель.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Харьковом произошло жесткое ДТП с двумя пострадавшими. Уточняется, что в машине также находились два пассажира. 33-летний местный житель от полученных травм скончался на месте. 31-летний харьковчанин получил черепно-мозговую травму и ушибы.

Кроме того, лихач в Харькове сбил девочку, протащив ее на капоте.

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