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Покушение на украинского разведчика в Киеве: раскрыты новые неожиданные подробности

понедельник, 24 июня 2019, 18:59
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Сотрудник Государственной пограничной службы был арестован за содействие в подготовке теракта, направленного против сотрудника разведывательного ведомства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Так, 12 июня гражданину Н. сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

Печерский районный суд Киева принял решение оставить его под стражей без права залога.

Представители прокуратуры сообщили журналистам, что дело касается теракта, который готовил россиянин Алексей Комаричев. Он сам пострадал от взрывчатки, которую заложил под авто.

17 апреля было задержано 8 человек, которые подозревались в подготовке теракта, среди них был и сам Комаричев. В июне появилась информация, что еще 6 фигурантов являются гражданами Украины.

В ГПУ отметили, что действующий сотрудник ГПСУ в течение трех лет "незаконно получал из информационно-поисковых баз данных конфиденциальную информацию о потерпевшем и его близких родственниках, которая передавалась террористам".

В данный момент подозреваемому грозит от 10 лет до пожизненного срока лишения свободы в рамках ч. 3 ст. 258 УК (террористический акт).

Как сообщал "Апостроф", 7 июня в Запорожье, во дворах жилых домов, была обнаружена взрывчатка. По сведениям СБУ, на месте происшествия готовили теракт.

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