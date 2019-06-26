Полиция показала видео совершения известным активистом кражи в аэропорту "Борисполь"

Общественного активиста Дмитрия Снегирева задержали в киевском аэропорту "Борисполь" из-за совершенной в 2018 году кражи.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, кража произошла, когда пострадавший пассажир проходил контроль в помещение терминала D. Мужчина положил свой кошелек и мобильный телефон на рамку, а пройдя контроль – заметил их отсутствие.

По словам полицейских, благодаря камерам видеонаблюдения подозреваемый был установлен, украденные вещи были обнаружены в сумочке у его жены.

"Бориспольский горрайонный суд принял решение о применении к Дмитрию Снегиреву меры пресечения в виде личного обязательства и вызвал его на допрос в качестве подозреваемого. И в течение года Снегирев не являлся ни на какие следственные действия. Всячески затягивал процесс досудебного расследования. Правоохранители задержали мужчину в аэропорту "Борисполь" на основании постановления следственного судьи Бориспольского горрайонного суда с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 28 мая у юриста Маси Найема, брата народного депутата Мустафы Найема, украли лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R.