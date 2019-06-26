У оккупантов произошло смертельное ЧП во время учений в Крыму

В ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков сил российского десанта в оккупированном Крыму произошел несчастный случай, в ходе которого погибли два человека.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал со ссылкой на пропагандистские издания РФ.

Согласно сообщению российских СМИ, военные оккупационных сил приземлились на воду и не смогли вовремя отцепить подвесную систему парашюта. Местом их гибели стал полигон "Старый Крым", эксперты установили, что военные утонули, запутавшись в парашютах. Отмечается, что служили двое военных в силах оккупантов по контракту.

"Принятые очередной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали, военнослужащие утонули", - сообщили источники в ВС РФ.

Как сообщал "Апостроф", в день начала "Великой отечественной войны" 22 июня российские оккупанты провели ряд показательных военных учений с детьми в Крыму.