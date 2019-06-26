В Украину не впустили соратника Жириновского: фото

Во вторник, 25 июня, Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) не пустила в страну соратника скандального российского политика Владимира Жириновского, депутата Госдумы России Эдуарда Маркина.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Так, политик прилетел рейсом из Риги в киевский аэропорт "Борисполь", его остановили во время прохождения пограничного контроля.

"Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами. Сейчас гражданин РФ через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом", - заявили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ), не указывая имени политика.

Как известно, 50-летний Маркин избирался в Государственную Думу Российской Федерации 5-го и 6-го созывов. Представляет партию ЛДПР Владимира Жириновского. По данным российского Forbes на 2015 год, его состояние оценивалось почти в 200 млн рублей (около 83 млн грн.).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что украинские пограничники не пустили в страну гитариста российской группы "Бахыт-компот", который пытался пройти контроль в аэропорту "Киев" по прилету из Минска.

Кроме того, ведущий и блогер-интервьюер Анатолий Анатолич намерен судиться с украинской авиакомпание МАУ.

Также российская телеведущая и блогер Настя Ивлеева, которая вела популярное тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" не смогла попасть в Украину из-за незаконного посещения оккупированного РФ Крыма.