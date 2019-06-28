На дорогах к популярному украинскому курорту возникли огромные пробки: фото

Жители Украины получили дополнительный выходной в честь Дня Конституции Украины и воспользовались возможностью отправиться на берег моря.

Как сообщает "Информатор", путь к воде для людей оказался не таким быстрым, как хотелось.

Так, практически на всех трассах, которые ведут к курортным городам, образовались километровые пробки.

Как рассказывают водители, иногда скорость движения в таких колоннах не превышает 20 километров в час.

В частности, особо осложнено движение на участке дороги от Запорожья до Васильевки. Большая часть украинцев этим путем направляется в сторону одного из самых популярных курортов Азовского моря - Кирилловки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в интернете обнародовали странное видео, на котором зафиксирован снег, который якобы шел на днях в Акимовке Запорожской области.