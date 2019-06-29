На Донбассе ликвидировали бородатого боевика из банды "Оплот": фото

На востоке Украины ликвидировали очередного боевика незаконных вооруженных формирований. На этот раз был убит сторонник оккупантов Андрей Вовк.

Об этом 29 июня в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан.

По информации офицера, ликвидированный боевик является уроженцем Донецка. Здесь он закончил школу и учился в университете.

На сайте "Миротворец" говорится, что убитому боевику было 24 года.

"С осени 2014 года воюет в составе НВФ "Оплот", выполняет обязанности картографа-координатора", - говорится в описании на странице боевика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что бойцы ВСУ ликвидировали на Донбассе очередного боевика незаконного вооруженного формирования родом из Мариуполя Алексея Рудасева по кличке "Рудик".