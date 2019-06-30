Подбили укров: в сети показали высший цинизм боевиков на Донбассе

Боевики установили памятную доску на месте катастрофы Boeing 777, который сами же сбили 17 июля 2014 года, в результате чего погибли 298 человек.

Об этом написала журналист Olga Omelyanchuk в Facebook.

"Террористы установили памятный знак возле места крушения сбитого ими же малайзийского Боинга. Перед годовщинами приносят туда цветы и детские игрушки. Пропагандисты из РФ даже пишут, что местные оплакивают жертв и "всегда останавливаются здесь, чтобы помолчать". У въезда в поселок стоит крест "Спаси и сохрани", а ниже надпись: "с. Грабове". Я, как вчера, помню историю с тушью со сбитого самолета, записи с криками боевиков "мы подбили укров", длинные списки пассажиров рейса МН17 и фотографии погибших", - написала она.

Журналист отметила, что скоро будет пять лет со дня катастрофы.

"17 июля будет 5 лет, как ублюдки сбили Boeing. В августе будет пять лет с момента Иловайской трагедии. Осенью будет 5 лет с начала обороны ДАПа. Обо всем этом я не смогу написать с места событий, потому что эти территории сейчас оккупированы. Зато какие-то укурки поставят на местах войны знаки "в память" о людях, которых они сами же убили", - добавила она.

Как сообщал "Апостроф", 15 марта, из венесуэльской военной тюрьмы в Каракасе освободили немецкого журналиста Билли Сикса, который распространял фейковые новости о сбитом на Донбассе Boeing MH17.