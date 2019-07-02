Командиру Нацгвардии грозит крупный срок из-за поведения на полигоне: детали скандала

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении командира взвода, который избил двоих солдат.

Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел в марте этого года.

Командир нанес по одному удару кулаком в область грудной клетки двум солдатам.

"Конфликт произошел из-за недовольства действиями своих подчиненных военнослужащих. Впоследствии, в этот же день, одному из ранее побитых солдат, командир нанес удар в левую часть туловища уже ногой, чем причинил солдату телесные повреждения в виде травмы живота с разрывом селезенки и внутрибрюшным кровотечением. Травмированный орган пришлось удалять хирургическим вмешательством", - сообщили в ГБР.

В данный момент командир находится под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Ему грозит от 7 до 10 лет.

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