Машины разбросало по всей трассе: опубликованы фото и видео масштабного ДТП под Винницей

Во вторник, 2 июля, возле села Комаров Винницкого района произошла серьезная дорожная авария: обломки автомобилей были разбросаны по всей трассе.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в социальных сетях.

На кадрах видно, что одна иномарка полностью разбита, другая машина также получила серьезные повреждения и лежит перевернутая в кювете. Вокруг разбросаны обломки автомобилей.

Информация о пострадавших в ДТП выясняется. Свидетели в соцсетях пишут, что на место аварии прибыло две кареты скорой помощи. На фото видно, как медики забирают пострадавших на носилки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.