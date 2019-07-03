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Машины разбросало по всей трассе: опубликованы фото и видео масштабного ДТП под Винницей

среда, 03 июля 2019, 13:58
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Во вторник, 2 июля, возле села Комаров Винницкого района произошла серьезная дорожная авария: обломки автомобилей были разбросаны по всей трассе.

Соответствующие фото и видео были опубликованы в социальных сетях.

На кадрах видно, что одна иномарка полностью разбита, другая машина также получила серьезные повреждения и лежит перевернутая в кювете. Вокруг разбросаны обломки автомобилей.

Информация о пострадавших в ДТП выясняется. Свидетели в соцсетях пишут, что на место аварии прибыло две кареты скорой помощи. На фото видно, как медики забирают пострадавших на носилки.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате столкновения пассажирского микроавтобуса с грузовым в Николаевской области погиб один человек, еще 13 получили травмы.

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