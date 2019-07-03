На Донбассе засветилась колонна военной техники из России: уникальные фото

Волонтеры InformNapalm показали уникальные кадры российской техники 1Л259 “Зоопарк-1”.

Они опубликованы на официальном сайте волонтерского проекта.

Так, 24 октября 2014 года по трассе H-21 через оккупированную Макеевку двигалась колонна с техникой.

В какой-то момент в кадр видеорегистратора авто одного из местных жителей попал российский радиолокационный комплекс артиллерийской разведки и целеуказания 1Л259 "Зоопарк-1".

Уникальность фото, переданных жителями Макеевки в том, что это первый из известных случаев фиксации всего комплекса, в состав которого входит: радиолокационная станция 1Л259 на шасси МТ-ЛБУ, машина технического обслуживания (МТО, 1И30) на автомобиле Урал-43203 для проведения регламентных и ремонтных работ, электростанция ЕД30-Т230П-1 РПМ1 на прицепе 2-ПН-2.

Волонтерам InformNapalm удалось провести геолокацию полученных снимков, а также идентификацию техники комплекса.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевики стягивают тяжелую военную технику к передовой на Донбассе.