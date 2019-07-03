Появилась неожиданная версия гибели на Донбассе двух медиков ВСУ: анализ фото

Медицинский "Hummer" 36-й бригады Вооруженных сил Украины подорвался не на противотанковой ракете, а на мине.

К такому выводу пришли представители УНП, проанализировав фото машины медиков. Этими выводами они поделились в Facebook.

"Если детонация происходит над поверхностью земли, то ударная волна распространяется равномерно во все стороны прочь от точки детонации и если бы это была ракета, то детонационная волна ударила бы сверху в землю, как кувалда. Мина находится под землей и это так называемый направленный взрыв снизу вверх. При детонации мины вверх взлетает большое количество земли", - говорится в сообщении.

Так, исходя из первого снимка сначала "Hummer" взорвался, ударная волна снизу его подбросила вверх вместе с землей, затем "Hummer" упал на землю вверх колесами, упал автомат и только потом его сверху засыпало землей, которая взлетела намного выше, чем сам "Hummer".

На третьем снимке видно, как подрывается "Hummer" на мине. Через секунду он также перевернется в воздухе, упадет на крышу и его засыплет землей.

Для сравнения на четвертом снимке показано, как подрывается "Hummer" после попадания в него из РПГ.

Землей его, по понятным причинам, не засыпало, потому что взрыв на поверхности земли не способен ее "вскопать" да еще и на большие куски, как мы видим на фото №2.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне на коленях встречали тело убитой боевиками медика ВСУ Ирины Шевченко, которая находилась в этом "Hummer".