Появились фото самолета, который разбился под Харьковом

В сети показали первые фотографии с места крушения самолета Л-39 в Харьковской области, в результате которого пострадал пилот воздушного судна.

Снимки с места аварии в Facebook опубликовало сообщество "Армия Inform".

Самолет разбился во время выполнения курсантом III-го курса ХНУПС очередного самостоятельного учебно-тренировочного полета.

К счастью, пилоту удалось успешно катапультироваться и приземлиться. После этого курсант самостоятельно вышел на связь и сообщил, что серьезных травм не получил.

Напомним, что самолет упал в поле вблизи поселка Староверовка Купянского района.

Уже создана специальная комиссия, которая будет выяснять причины аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажирка борта рейса SkyUp подала иск в Барышевский суд о запрете полетов авиакомпании в Украине, но вскоре его отозвала.