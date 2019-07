Рождение урагана во время солнечного затмения: опубликовано видео из космоса

2 июля большая часть Латинской Америки наблюдала за невероятным солнечным затмением, а в это же время в Тихом океане формировался мощный ураган, что успели записать на видео ученые.

Видео удалось записать благодаря спутниковым камерам, которые следили за затмением.

Началось затмение в южной части Тихого океана, немного восточнее Новой Зеландии. В это же время над Тихим океаном формировался сильнейший ураган Барбара. Специалисты присвоили ему четвертую категорию. По их прогнозам, порывы ветра могут достигать до 210 км/час.

К счастью, почти вся мощь урагана придется на океан, поэтому его он уже получил прозвище "рыбный шторм". Это связано с тем, что ураган повлияет только на поведение рыбы.

Not too often you catch a Category 4 hurricane and a solar eclipse occurring in the same satellite loop. pic.twitter.com/eFze8Z3avp