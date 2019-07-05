Под пулями и снарядами: сеть взволновал пост к годовщине освобождения Славянска

Пользователей интернета взволновал пост о подвиге украинских военных, которые пять лет назад освободили от боевиков Славянск Донецкой области

Соответствующую публикацию на своей странице в Facebook разместил подполковник милиции и партизан-доброволец Сергей Приймачук, участвовавший в освобождение города.

По его словам, те, кто пишет и тиражирует версии о том, что оккупанты и их приспешники ушли сами из Славянска, или глубоко заблуждаются, или сознательно стараются умалить роль защитников Украины.

"Интересно, где эти писаки были в то время, под пулями и снарядами, минами и ракетами? Пили ли они воду из луж? Видели ли они кровь и смерть товарища? Многие в это время наживались на беженцах и переселенцах, а некоторые из них кормили и поили бандитов-сепаратистов! Так было в Святогорске, Славянске и даже в Изюме!" - подчеркнул Приймачук.

Он добавил, что действия украинских военных были четко спланированы. В ходе выполнения задач допускалась инициатива, но вольности не было и не могло быть.

"Нами был завербован боевик, который открыл камеру и отвел пленных в общежитие АИЗа по ул. Королева, где они были приняты и переправлены в войска. Есть фотографии трех человек из числа освобожденных", - отметил Приймачук.

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Бойцам удалось "зачистить" город от боевиков и освободить пленных

В комментариях к посту украинцы благодарят защитников за их подвиг.

Как сообщал "Апостроф", ранее экс-главарь ДНР Игорь Гиркин рассказал, что боевики вместо того, чтобы пойти в открытый бой против украинских военнослужащих, из страха за свою жизнь прятались в жилых кварталах Славянска.

Между тем, экс-мэр Славянска Неля Штепа, которая в 2014 году способствовала захвату города боевиками, впервые показалась на публике.