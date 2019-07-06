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СБУ обвинила топ-чиновника Кабмина в махинациях

суббота, 06 июля 2019, 09:24
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СБУ раскрыла схему присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованную одним из вице-премьер-министров Украины, имя которого не называется.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 5 июля.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области", - говорится в сообщении.

Так, преступники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структурах, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве. В ходе обысков были обнаружены документация и техника с материалами, которые подтверждают схему.

Но позже вечером новость с сайта СБУ была удалена без каких-либо объяснений или опровержений.

Как сообщал "Апостроф", ранее была раскрыта схема финансирования фирмой из Украины боевиков ДНР.

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