Интерпол объявил в международный розыск совладельца известной украинской клиники

Интерпол объявил в международный розыск совладельца сети медицинских клиник "Борис" Льва Хлявича.

Об этом говорится на сайте Интерпола – у Хлявича "красная карточка" с пометкой fugitive wanted for prosecution – разыскивается для судебного преследования, передает "Коммерсант".

Объявление в розыск состоялось в конце января 2019 года, однако ранее оно держалось в тайне – Хлявича планировали задержать. Правоохранители сообщили прессе, что он пытался укрыться в Литве, однако позже вернулся в Украину.

В отношении Хлявича правоохранительными органами Украины и Армении возбуждены уголовные дела по статьям вымогательство, подделка документов, мошенничество в особо крупном размере, ложный донос и неуплата налогов.

В Украине его дела расследуют Национальная полиция и ГБР. В материалах дела указано, что Хлявич, путем угроз и подделки документов, вместе с сообщниками, вымогал у армянских бизнесменов крупную сумму - 10 млн долларов. Источник рассказал прессе, что речь идет о братьях Саркисовых, миллиардерах, которые проживают в США и Европе.