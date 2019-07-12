Смерть Насти Ковалевой в Запорожье: что известно о женихе, который ее поджег

Стали известны данные о женихе Виталие Чайковском, который поджег свою девушку Анастасию Ковалеву в Запорожье.

Об этом сообщает ТСН.

Отмечают, что подозреваемый, родом из Донбасса, ранее не был судим. Он официально безработный, разведен и имеет от первого брака ребенка.

Мужчина был щедр: дарил невесте дорогие вещи, цветы и драгоценности. Деньги на жизнь, дорогие подарки и путешествия, по его личному утверждению, брал у родителей. Впрочем знакомые супругов уверены, что Виталий имел определенный неофициальный заработок в интернете, а официально не устраивался, потому что имел долги за алименты.

"Он не имеет ни постоянного места жительства, ни постоянных легальных доходов в городе Запорожье и за его пределами. Он не имеет местных социальных, в том числе и семейных связей", - говорит заместитель руководителя запорожской прокуратуры №3 Кирилл Швец.

Анастасия и Виталий были знакомы больше года. В социальных сетях девушки много фото с женихом и признаний в чувствах. В одном из сообщений она написала, что впервые позвал ее замуж во второй день знакомства. А через несколько месяцев официально сделал предложение с обручальным кольцом и в присутствии родителей.

Также мужчина был очень ревнивым, о чем сама девушка неоднократно писала в социальных сетях.

"Никогда не просила подарки, но при этом всегда он до копейки на меня все потратит. Мы обычная семья, но он из себя лезет, чтобы подарить золото, айфоны, белье за 2 тыс., духи по 4 и многое другое. Более года отношений - и ни недели без цветов. За все время максимум 3 дня не виделись (вроде), а так 24/7. Если скандалим, то пол квартиры разрушаем, миримся - вторая половина страдает", - так писала Настя в соцсетях в конце апреля.

О том, что Виталий очень ревностный, рассказывали и подруги погибшей, с которыми она почти не виделась - он запрещал.

"Настя - моя подруга детства, я с ней очень часто общалась. Когда она начала с ним встречаться, он ее постоянно ревновал, она постоянно практически дома сидела, из дома не могла выйти даже на кофе. О нем я вообще почти ничего не знаю. Когда с ней встречались, она говорила, что он очень хороший и все остальное. Не думала, что он на такое способен, откровенно говоря", - подтвердила подруга Карина.

Напомним, 10 июля от остановки сердца умерла Анастасия Ковалева, которую в Запорожье поджег собственный жених.

Как сообщал "Апостроф", Виталию Чайковскому грозит пожизненное тюремное заключение.