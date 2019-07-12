Стала известна судьба "оборотней в погонах" из Запорожья, попавших на скандальное видео

Правоохранителей, которые попали в скандал с оскорблениями водителя под Запорожьем, отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Не исключено, что провинившимся полицейским грозит как минимум дисциплинарная ответственность в виде выговора. Самый строгий из них предполагает, что нарушитель какое-то время не сможет получить повышение по службе.

Напомним, инцидент произошел в курортной Кирилловке. Правоохранители грубили мужчине за рулем. Также они не могли назвать точную причину остановки, а вместо этого начали "предираться" ко всему. На просьбу водителя показать удостоверение они это сделали, но один ответил: "Запоминай и бойся".

Как ранее сообщал "Апостроф", полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера.

Также у Авакова отреагировали на скандал с нацгвардейцами из-за песни путинского певца.