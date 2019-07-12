RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Стала известна судьба "оборотней в погонах" из Запорожья, попавших на скандальное видео

пятница, 12 июля 2019, 16:12
переглянути новину українською

Правоохранителей, которые попали в скандал с оскорблениями водителя под Запорожьем, отстранили от занимаемой должности.

Об этом сообщает РИА Мелитополь.

Не исключено, что провинившимся полицейским грозит как минимум дисциплинарная ответственность в виде выговора. Самый строгий из них предполагает, что нарушитель какое-то время не сможет получить повышение по службе.

Напомним, инцидент произошел в курортной Кирилловке. Правоохранители грубили мужчине за рулем. Также они не могли назвать точную причину остановки, а вместо этого начали "предираться" ко всему. На просьбу водителя показать удостоверение они это сделали, но один ответил: "Запоминай и бойся".

Как ранее сообщал "Апостроф", полиция попала в скандал из-за абсурдного дела против волонтера.

Также у Авакова отреагировали на скандал с нацгвардейцами из-за песни путинского певца.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: