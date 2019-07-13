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Заказчик - сын: новые подробности и видео покушения в Сумах на бизнесмена с дочерью

суббота, 13 июля 2019, 09:29
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Организатором несостоявшегося убийства бизнесмена с 15-летней дочерью в Сумах, оказался его сын.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Сумской области.

В Сумах полиция задержала лиц, которые пытались убить предпринимателя и его несовершеннолетнюю дочь. Ими оказались 19-летняя девушка и 28-летний сын пострадавшего. Именно он, по предварительным данным, уговорил свою знакомую совершить убийство отца. За что обещал заплатить 50 тысяч гривен, - рассказали во время брифинга заместитель начальника ГУНП области Олег Григоров и заместитель прокурора области Сергей Сегида.

Известно, что перед тем, как совершить нападение, киллер тренировалась стрелять, специально выезжая для этого за город. А чтобы ее не узнали, в день нападения облачилась в темную одежду.

Уточняется, что таким образом заказчик собирался решить свои вопросы по бизнесу. Подозреваемую взяли под арест. Она рассказала, что сделала несколько выстрелов, но только ранила жертв, потому что пистолет заклинило.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах задержали девушку, которую наняли для убийства бизнесмена и его ребенка.

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