Смерть Насти Ковалевой в Запорожье: виновника хотят оправдать

Виталий Чайковский, который поджег и отправил на тот свет Анастасию Коволеву в Запорожье, пытается уйти от ответственности.

Об этом сообщает its_zp в Instagram.

"Важный пост! Полиция разыскивает любых свидетелей трагедии которая случилась с Настей Ковалевой. Сейчас адвокаты подозреваемого хотят попытаться переквалифицировать статью, и это может помочь уйти ему от ответственности. Для того чтоб подонок понес наказание, нужно собрать всю информацию. Если вы в день трагедии 2 июля что-то видели или слышали, просьба сообщить в Хортицкое отделение полиции", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали комментировать новость.

Напомним, 2 июля в Хортицком районе Запорожья мужчина облил бензином и поджег женщину. Вскоре выяснилось, что пострадавшая - это 22-летняя Анастасия Ковалева, нападавший - ее жених. Девушка попала в реанимационное отделение больницы с ожогами почти 90% тела, ее состояние врачи называли крайне тяжелым.

Во время одной из операций сердце Ковалевой остановилось, но медикам удалось ее откачать. Родные девушки собирали деньги на ее лечение за границей, но, несмотря на все усилия врачей, 10 июля пострадавшая умерла.

По словам виновника трагедии, 28-летнего Виталия Чайковского, он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить. Мужчина на суде утверждал, что не хотел нанести вред девушке, а просто собирался "скрепить отношения". Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 дней ареста. После смерти Ковалевой прокуратура переквалифицировала дело: Чайковскому инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.

Как сообщал "Апостроф", Виталию Чайковскому изначально грозило пожизненное тюремное заключение.