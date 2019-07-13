Хоронят в белом гробу: в Запорожье попрощались с девушкой, которую поджег ее жених, фото

В субботу, 13 июля, в Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой, которую поджег ее жених, - девушка умерла в больнице, медики изначально давали ей мало шансов из-за почти 90% ожогов тела.

Об этом сообщает местное издание "Индустриальное Запорожье".

Так, попрощаться с Ковалевой в архиерейский Свято-Покровский собор пришли десятки людей - не только родные и друзья, но и просто неравнодушные жители города, которые знали о трагедии.

Фото: Индустриальное Запорожье

Многие принесли розы, именно эти цветы любила погибшая.

Фото: Форпост. Медиа

Отмечается, что девушку похоронят в белом гробу на Леваневском кладбище.

Фото: 061.ua

2 июляв Хортицком районе Запорожья мужчина облил бензином и поджег женщину. Вскоре выяснилось, что пострадавшая - это 22-летняя Анастасия Ковалева, нападавший - ее жених. Девушка попала в реанимационное отделение больницы с ожогами почти 90% тела, ее состояние врачи называли крайне тяжелым.

Во время одной из операций сердце Ковалевой остановилось, но медикам удалось ее откачать. Родные девушки собирали деньги на ее лечение за границей, но, несмотря на все усилия врачей,10 июля пострадавшая умерла.

По словам виновника трагедии,28-летнего Виталия Чайковского, он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить. Мужчина на суде утверждал, что не хотел нанести вред девушке, а просто собирался "скрепить отношения". Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 дней ареста. После смерти Ковалевой прокуратура переквалифицировала дело:Чайковскому инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.