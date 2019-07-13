RU  UA  EN

воскресенье, 14 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Общество

Новости

14 июля

08:09
Боевики устроили жесткую перестрелку на Донбассе: есть раненые
07:47
Сперва фекалии, теперь это: Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу
07:16
Пешеход-нарушитель попал под колеса такси в Киеве: фото
06:30
Гороскоп на 14 июля: у Раков будут сюрпризы, а Скорпионам нужно следить за своей внешностью
06:15
Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, кому очень не повезет с погодой
05:33
Известный журналист рассказал, как Кремль пытается вернуть несуществующую Украину
04:20
Ученые показали анимационную карту Вселенной: опубликовано невероятное видео
03:41
Боевик ДНР убил полицейского в России: фото, видео и подробности
02:31
В Харькове устроили самосуд над пьяным вором: опубликовано видео
01:34
Убийца по кличке "Краб": соцсети разгневал жуткий инцидент со щенком в Днепре
00:27
В сети одной карикатурой показали печальную ситуацию в Украине

13 июля

23:55
Украинские военные поддержали осужденного в Италии бойца АТО: сильное видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Хоронят в белом гробу: в Запорожье попрощались с девушкой, которую поджег ее жених, фото

суббота, 13 июля 2019, 17:54
переглянути новину українською

В субботу, 13 июля, в Запорожье попрощались с Анастасией Ковалевой, которую поджег ее жених, - девушка умерла в больнице, медики изначально давали ей мало шансов из-за почти 90% ожогов тела.

Об этом сообщает местное издание "Индустриальное Запорожье".

Так, попрощаться с Ковалевой в архиерейский Свято-Покровский собор пришли десятки людей - не только родные и друзья, но и просто неравнодушные жители города, которые знали о трагедии.

Фото: Индустриальное Запорожье

Многие принесли розы, именно эти цветы любила погибшая.

Фото: Форпост. Медиа

Отмечается, что девушку похоронят в белом гробу на Леваневском кладбище.

Фото: 061.ua

2 июляв Хортицком районе Запорожья мужчина облил бензином и поджег женщину. Вскоре выяснилось, что пострадавшая - это 22-летняя Анастасия Ковалева, нападавший - ее жених. Девушка попала в реанимационное отделение больницы с ожогами почти 90% тела, ее состояние врачи называли крайне тяжелым.

Во время одной из операций сердце Ковалевой остановилось, но медикам удалось ее откачать. Родные девушки собирали деньги на ее лечение за границей, но, несмотря на все усилия врачей,10 июля пострадавшая умерла.

По словам виновника трагедии,28-летнего Виталия Чайковского, он поссорился с любимой, выпил и решил ее проучить. Мужчина на суде утверждал, что не хотел нанести вред девушке, а просто собирался "скрепить отношения". Суд избрал ему меру пресечения в виде 60 дней ареста. После смерти Ковалевой прокуратура переквалифицировала дело:Чайковскому инкриминируют не покушение, а умышленное убийство с особой жестокостью.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Боевиков используют на Донбассе для политического влияния на Украину, есть много сценариев - Георгий Тука

Волна детского насилия: почему кастрация не поможет и как уберечь детей

Украинские моряки застрянут в России надолго: почему Путин плюет на приказ Трибунала

Обострение на Донбассе: зачем боевики стягивают технику

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: