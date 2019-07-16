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Мерзнуть осталось недолго: синоптик порадовала украинцев прогнозом

вторник, 16 июля 2019, 12:52
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В Украине несколько дней продержится прохладная погода, а после придет настоящая летняя жара.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в среду, 17 июля, ожидаются кратковременные дожди и локальные грозы. На юге страны будет тепло +26+29 градусов, на востоке температура будет такой же, но с осадками.

"В большинстве областей Украины в среду будет умеренно тепло, +20+24 градуса, на западе +18+22 градуса. В Киеве 17 июля ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ближайшей ночью холодновато, +12+14 градусов, завтра днем потеплеет, если это можно так назвать, до +21+23 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик подчеркнула, что мерзнуть осталось недолго - уже с 19-го июля температура воздуха ощутимо повысится.

Как сообщал "Апостроф", 2 июля на Кривой Рог обрушился мощный ливень и ураган, многие улицы города затопило.

27 июня в селе Поляна Закарпатской области неожиданно выпал снег с градом.

Также 27 июня в Киев и пригороды столицы пришли сильные дожди, сопровождаемые грозой и мощными порывами ветра.

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