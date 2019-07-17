ЧП с детьми в карьере под Ровно: появилась трагическая новость

В песчаном карьере возле села Ясногорка Ровенской области, где 17 июля оползнем засыпало двоих детей, после поисков нашли мертвым 10-летнего мальчика.

Об этом сообщается в видеосюжете ТСН.

Как отмечается, под завал попали двое ребят. Одного из пострадавших мальчиков селяне быстро успели откопать самостоятельно - он был госпитализирован. Второго ребенка более полутора сотен людей, как спасатели, так и местные жители, искали более чем три часа.

Однако шансов выжить под пятиметровым слоем песка у ребенка не было. Его тело было обнаружено в карьере.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в субботу, 13 июля, в поселке Смига Ровенской области в результате взрыва погибли двое детей, мальчик и девочка.