Что-то ждет меня 17 июля: известный шоумен оставил странные записи перед гибелью в Одессе

Знакомые погибшего в Одессе шоумена Евгения Щербакова опубликовали странные записи из его канала в Telegram, появившиеся незадолго до смерти.

"Все мы знали этого замечательного, талантливого, веселого и жизнерадостного человека. Приношу свои самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, его родным и близким", – говорится в сообщении друга погибшего, Антона Решетняка, на Facebook.

В комментариях к его посту были опубликованы скриншоты из Telegram канала Щербакова. 7 июля шоумен написал: "Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня семнадцатого июля".

Также пользователи отмечают, что в адресе электронной почты Щербакова также фигурируют цифры 17 и 07. Выпал шоумен также именно с 17 этажа.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", ранее в сети показали видео с места предполагаемого самоубийства кандидата в народные депутаты Украины от "Оппозиционного блока", 56-летнего Василия Мосякина.