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Полиция расследует применение "черных технологий" против кандидата в нардепы Мухи

четверг, 18 июля 2019, 11:03
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Кандидат в народные депутаты в одномандатном округе №218 Виктория Муха обратилась в Главное управление Нацполиции в Киеве с тем, чтобы правоохранители расследовали факты применения "черных технологий" против нее.

Об этом политик сообщила на своей официальной странице в Facebook.

В среду, 17 июля, в почтовые ящики жителей Святошинского и Оболонского районов Киева массово бросили так называемую газету "Вестник избирателя" с клеветнической информацией о Виктории Мухе.

"У меня есть все основания полагать, что очередную провокацию запустил штаб моего конкурента на округе №218. В "листке" написано о двух кандидатах. Только об одном нейтрально и даже комплиментарно, а обо мне - по-другому", - заявила кандидат.

При этом она выразила сожаление, что общественность успела внимательно изучить партийные списки, но меньше внимания было обращено на мажоритарщиков.

"В результате под партийными брендами часто скрываются новые лица, которые, к сожалению, действуют старыми грязными методами", - отметила Муха.

Таким образом, по ее словам, теперь за дело придется браться полиции. Тем более, что это не первая грязная технология, примененная против Виктории Мухи, которая является наиболее рейтинговым кандидатом в округе №218. В Святошинском и Оболонском районах продолжается провокационный телефонный обзвон жителей якобы от имени кандидата. Ранее Муха заявила, что она не причастна к этому обзвону, а голос, который представляется ее именем, даже не похож на ее.

"Отдельно хочу обратиться к жителям Святошинского и Оболонского районов. Кандидаты, прибегающие к таким нечестных действиям, прежде всего выражают свое неуважение к вам. Жизнь после 21 июля продолжится. А в воскресенье давайте сделаем ответственный выбор", - призвала кандидат.

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