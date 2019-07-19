Кричал "Умрите!": появились новые данные о поджигателе известной студии аниме в Японии

Появились новые подробности поджога студии Kyoto Animation Co в Киото (Япония). Выяснилось, что мужчина, который совершил поджог, обвинял мультипликаторов в плагиате.

Местная пресса отмечает, что злоумышленник выкрикивал слово "умри" в момент поджога. Он считает, что сотрудники студии - плагиаторы, которые украли его произведение.

По данным полиции, в результате пожара погибли как минимум 33 человека, еще 36 пострадали. Правоохранители отмечают, что количество жертв поджога стало самым высоким в стране за последние 30 лет.

Подозреваемый уже задержан полицией, он признал вину. Не исключено, что его приговорят к смертной казни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что задержанным оказался 41-летний японец, который принес две канистры бензина, облил им один из этажей студии и поджег.