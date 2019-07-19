Стреляли и били битой: в Запорожье произошло ЧП с пострадавшими

В кафе в центре Запорожья произошла перестрелка, в результате которой два человека получили огнестрельные ранения.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на правоохранительные органы.

Так, в местном кафе произошел конфликт между посетителями и охранником, из-за чего посетители тут же решили ретироваться из заведения.

Вскоре мужчины снова вернулись в кафе и один из них ударил охранника битой, а второй несколько раз выстрелил в сторону охранника, работников заведения и посетителей.

В результате инцидента пострадали два человека, среди которых иностранец. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Херсоне произошла стрельба с участием активистов и полиции, в результате чего была ранена журналистка.

Также в Киеве произошла перестрелка между полицией и грабителями, которые пытались обворовать частный дом.