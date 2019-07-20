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Умерла жена героя Небесной сотни: в сети волна скорби

суббота, 20 июля 2019, 08:24
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Скончалась супруга героя "Небесной сотни" Игоря Сердюка - Ирина Сердюк.

Об этом говорится в сообщении в Facebook Алины Боднарь.

"Боже мой... Умерла Ирина Сердюк - жена героя Небесной сотни Игоря Сердюка, который был убит на Крепостном проулке... Пошла к своему мужу, так и не дождавшись наказания его убийц. Вместе по жизни. Вместе на Майдане. Вместе в вечности. Это очень больно", - пишет она.

По словам автора сообщения, Сердюк преподавала на кафедре "Здоровья человека и физической культуры" Кременчугского национального университета.

Женщина скончалась от рака.

"Прощание с Ириной состоится 22 июля. О месте и времени будет сообщено позже", - добавила автор.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неизвестные разгромили мемориал герою Небесной Сотни Сергею Нигояну, который находится на ул.

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